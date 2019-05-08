Андрей Артюхов: "Диктант Победы" призван повысить интерес молодежи к истории

| Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия

"Диктант Победы" призван повысить интерес, прежде всего, молодежи к истории. Такое мнение высказал руководитель регионального оргкомитета диктанта, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, который стал участником мероприятия, сообщает региональное отделение "Единой России".

"Я много встречаюсь со школьниками, но их знания о Великой Отечественной войне оставляют желать лучшего. Надеюсь, диктант послужит стимулом глубже узнать историю тех героических лет", - отметил Андрей Артюхов.

Приветствуя участников на площадке в Тюменской областной научной библиотеке, он поблагодарил горожан за участие и выразил уверенность, что патриотическая работа должна вестись постоянно, и подобные акции помогают этому.

Участниками "Диктанта Победы", который прошел в Тюмени 7 мая, стали около 2 тыс. человек. Каждый желающий смог проверить свои знания истории Великой Отечественной войны на семи городских площадках. Вместе со школьниками, их родителями, ветеранами диктант написали депутаты, представители органов власти, историки-краеведы, журналисты.

Глава города Тюмени Руслан Кухарук выразил уверенность, что идея "Диктанта Победы" — отличная.

"Мы обязаны передать правду о тех страшных днях подрастающему поколению, это главная наша задача", - отметил он.

Разделил мнение о необходимости проведения "Диктанта Победы" и Герой России Владимир Шарпатов.

Для выпускника гимназии №1 Владимира Тихоненко вопросы показались легкими. Диктант он написал один из первых — за 5 минут.

"Так как я скоро сдаю ЕГЭ по истории и усиленно готовлюсь к нему, то задания мне показались очень простыми. Были вопросы по авторам произведений, городам, технике, монументам. Например, был дан текст с пропущенным названием города, который не смогли взять немцы. Это Тула. Потом был отрывок диалога из фильма, надо было понять, откуда он", — сказал школьник.

Пенсионер Людмила Романова тоже пришла подготовленной на диктант.

"Сложные вопросы, конечно, были, они связанны с хронологией событий. К диктанту я готовилась, накануне полистала учебники, прошла тесты по истории Великой Отечественной войны для абитуриентов. На следующий год обязательно пойду на диктант вновь, поскольку опыт уже есть. В целом, вопросы не сложные, думаю, что любой грамотный человек должен ответить на них. Знать историю своей страны важно и нужно", - рассказала тюменка.

"Диктант Победы" состоял из 20 вопросов, которые разработал Российский государственный гуманитарный университет. Они затрагивают всю историю Великой Отечественной войны и позволяют понять уровень знаний россиян. Диктант прошел на 1233 площадках в России и 23 зарубежных странах. Участие в нем приняли более 50 тысяч человек.