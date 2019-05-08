Музей Словцова подготовил насыщенную программу на День Победы

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

В День Победы тюменцы и гости региона смогут посетить интерактивные площадки, выставки, мастер-классы, автобусные экскурсии и многое другое.

Как рассказали в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения, 9 мая для посетителей будет работать выставка одной картины "Ночные ведьмы" в рамках проекта "АРТ-погружение", посвященная летчицам 46 гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиационного полка. Вход на выставку свободный.

Также гостей комплекса ожидает показ документальных фильмов о войне, "Майский вальс", библиотечный урок "О героях", мультимедийное мероприятие "Сказка про отважных девочек" и многое другое.

Юным творческим ребятам в праздничный день здесь предложат поучаствовать в творческих мастер-классах. На занятиях мальчики и девочки будут мастерить георгиевские ленточки, свистульки в виде символа мира и свободы – голубя - и декоративное панно.

В 17 часов в атриуме начнется музыкально-танцевальная программа "Музыка Победы". Солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" исполнят песни военного времени и музыкально-танцевальные композиции. Вход свободный

Более подробная информация о программе к 9 мая здесь.