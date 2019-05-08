  • 8 мая 20198.05.2019среда
  • USD65,2166
    EUR73,0817
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер северный

Музей Словцова подготовил насыщенную программу на День Победы

Общество, 12:42 08 мая 2019

Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

В День Победы тюменцы и гости региона смогут посетить интерактивные площадки, выставки, мастер-классы, автобусные экскурсии и многое другое.

Как рассказали в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения, 9 мая для посетителей будет работать выставка одной картины "Ночные ведьмы" в рамках проекта "АРТ-погружение", посвященная летчицам 46 гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиационного полка. Вход на выставку свободный.

Также гостей комплекса ожидает показ документальных фильмов о войне, "Майский вальс", библиотечный урок "О героях", мультимедийное мероприятие "Сказка про отважных девочек" и многое другое.

Юным творческим ребятам в праздничный день здесь предложат поучаствовать в творческих мастер-классах. На занятиях мальчики и девочки будут мастерить георгиевские ленточки, свистульки в виде символа мира и свободы – голубя - и декоративное панно.

В 17 часов в атриуме начнется музыкально-танцевальная программа "Музыка Победы". Солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" исполнят песни военного времени и музыкально-танцевальные композиции. Вход свободный

Более подробная информация о программе к 9 мая здесь.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Победы , культура , музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 08.05.2019Тюменцам представят экспозицию с полевым лагерем РККА
13:37 08.05.2019В Комсомольском сквере пройдут выступления служебных собак
13:15 08.05.2019В регионе виновные в природных пожарах оплатят расходы на их тушение
12:42 08.05.2019Музей Словцова подготовил насыщенную программу на День Победы