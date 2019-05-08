Тюменские "муравьи" попробуют себя в роли кукловодов

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Попробовать себя в роли кукловодов и артистов смогут юные тюменцы в рамках работы в "Отрядах мэра". Онлайн-запись на подачу документов для трудоустройства на вторую смену стартует уже 10 мая на сайте отряды-мэра.рф. Прием документов будет осуществляться с 14 по 27 мая, сообщает городской многопрофильный центр.

Вторая смена "Отрядов мэра" пройдет с 1 по 12 июля. За это время трудовой опыт получат 1 тыс. 300 подростков. Рабочий день "муравьев" будет длиться с 9 до 12 часов.

Ребятам, желающим попасть в творческие бригады "Кураж" (специальность артист) и в пресс-центр "Спектр-М", перед подачей документов необходимо пройти собеседование у кураторов направлений.

В творческую бригаду "Кураж" отбор проходит в городском многопрофильном центре (ул. 50 лет Октября, 46, каб. 12) по будням с 9 до 12 часов и 14 до 17 часов. Куратор Артем Харченко, телефон 51-79-61.

Собеседования в пресс-центр "Спектр-М" проводятся в центре "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) по будням (кроме среды) с 9 до 17 часов. Куратор Александр Тихонов, телефон 68-53-21.

Кроме того, впервые в рамках "Отрядов мэра" будет создана творческая бригада с театральным уклоном "Сказка рядом". Мальчишки и девчонки смогут попробовать себя в роли кукловодов. Собеседования в театральную группу будут проходить по субботам и воскресеньям с 10 до 18 часов по телефону 8-982-906-27-63.