Математическую биологию будут изучать в Тюменском госуниверситете

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая англоязычная магистратура "Математическая биология и биоинформатика" открылась в ТюмГУ. Руководитель программы, старший научный сотрудник Института биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва Екатерина Поверенная, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По словам руководителя магистратуры, суть матбиологии заключается в описании биологических процессов или биологических объектов с помощью математических методов, что очень востребовано при прогнозировании различных ситуаций.

"К примеру, для Тюменской области довольно остро стоит вопрос клещевых инфекций, и именно математическая биология позволяет ответить на такие вопросы: "Если в Тюменскую область по совокупности факторов через год не прилетят птицы, какой будет ситуация с энцефалитными клещами?" или "Как скоро будет меняться ареал обитания клещей при освоении такой-то территории?", - рассказала Екатерина Поверенная.

Екатерина Поверенная является старшим научным сотрудником лаборатории анализа постгеномных данных ИБМХ. По специальности - биоинформатик и молекулярный биолог. Ее работа связана с расшифровкой протеома человека, то есть совокупности всех белков, которые кодируются геномом.