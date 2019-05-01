Ученые создают вакцину против аллергии на кошек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученые Сеченовского университета в 2020 году готовятся представить первые опытные образцы вакцины против аллергии на кошек, сообщает РИА Новости.

Разработка препарата – совместный проект Cat Project Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Венского медицинского университета.

Руководитель исследований с российской стороны, заведующий лабораторией иммунопатологии и кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Александр Караулов рассказал, что удалось синтезировать все восемь белков, отвечающих за развитие процесса аллергии. Ученым предстоит выбрать наиболее эффективную комбинацию этих генно-инженерных копий для создания вакцины.

"Наличие антител к тому или иному аллергену, может меняться от страны к стране, от региона к региону. У жителей России мы идентифицировали четыре значимых белка, кандидатных для включения в наш препарат", – уточнил ученый.

Как отмечает издание, после синтеза препарат пройдет доклинические испытания: сначала на животных, затем на здоровых добровольцах и лишь потом на пациентах с аллергией. Этот процесс займет два-три года. В случае успеха вакцина появится на рынке примерно через пять лет.