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Новую технологию при лечении плечевого сустава применяют в Тобольске

Общество, 10:53 10 мая 2019

ОБ № 3 г. Тобольска | Фото: ОБ № 3 г. Тобольска

Восстанавливать плечевой сустав при помощи артроскопии научились тобольские травматологи, сообщает Областная больница № 3.

Боли в области плечевого сустава - распространённая жалоба среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Артроскопия плечевого сустава необходима в тех случаях, когда в нём повреждаются связки, мышцы и сухожилия. Она помогает восстанавливать сухожильно-связочный аппарат с минимальным количеством разрезов.

По словам заведующего травматологическим отделением Областной больницы №3 Алексея Гриня, традиционная операция сопровождается не только большим разрезом, а зачастую и остеотомией отростков лопатки. После таких операций остаются большие кожные рубцы, а сама операция предполагает кровопотерю. В ходе малоинвазивной операции можно устранить все повреждения с минимальными потерями окружающие здоровые ткани остаются не повреждёнными. Это в значительной степени способствует восстановлению функции в суставе и само собой прекращение болевого синдрома.

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# медики , Тобольск , травматология

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