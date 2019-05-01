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Военно-патриотическая игра в честь Дня Победы прошла для студентов ТИУ

Общество, 15:24 10 мая 2019

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Военно-патриотическая игра прошла в Студенческом городке Тюменского индустриального университета 8 мая, сообщает пресс-служба опорного вуза.

В соревнованиях участвовали команды 10 общежитий. Ребята проверили себя в военно-прикладных видах спорта: сборке-разборке автомата, стрельбе, метании гранаты, транспортировке раненого, надевании ОЗК. Также команды показали свои умения ориентироваться по компасу, продемонстрировали ловкость на этапах "Треугольник", "Перила/бабочка" и "Дартс". Также на нескольких этапах студенты показали знание истории Великой Отечественной войны. Они выполняли задания по технике и вооружению, орденам и медалям, воинским званиям. Впервые был проведен этап "Боевая одежда пожарного".

Победителей игры наградят после подведения итогов 15 мая.

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# военно-спортивная игра , студенты , ТИУ

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