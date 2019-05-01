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Применение пластика в быту будут ограничивать

Общество, 15:52 10 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Использование пластика в быту будут минимизировать, сообщает РИА Новости.

Минприроды России готовится ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, проблема не только в том, что пластик долго разлагается и нарушает эстетику пейзажей.

"Пластик пожароопасен. При горении, как в самолёте в Шереметьево, он выделяет токсины, не совместимые с жизнью. Распадаясь на мельчайшие частицы, микропластик практически не фильтруется современными системами водоподготовки. Его обнаружили в организмах птиц, рыб и животных. Токсины из пластика преодолевают кожный барьер и попадают в кровь", – рассказал эколог.

В этой связи кроме запрета одноразовой пластиковой посуды, он также предложил запретить продажу напитков в пластиковой таре.

Как сообщалось ранее, глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды в стране может быть рассмотрен в перспективе на законодательном уровне.

Напомним, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

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# Минприроды , пластик , экология

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