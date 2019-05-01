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Федор Конюхов завершил переход от Новой Зеландии до Чили

Общество, 17:26 10 мая 2019

konyukhov.ru | Фото: konyukhov.ru

Путешественник Федор Конюхов впервые в истории переплыл южную часть Тихого океана на весельной лодке, сообщает РИА Новости.

"Девятого мая в 18:00 UTC, находясь в непосредственной близости от земли, Федор Конюхов пересек финишную черту (Диего-Рамирес, 68"68 з.д.) и, тем самым, официально завершил свой переход на весельной лодке "Акрос" через Южный Тихий Океан с запада на восток за 154 дня 13 часов 37 минут", - говорится в сообщении Общества океанских гребцов, которое ведет книгу рекордов.

Напомним, первый и самый протяженный этап кругосветного маршрута от Новой Зеландии до мыса Горн в Чили стартовал в декабре 2018 года. Продолжение перехода от мыса Горн до Австралии намечено на декабрь 2019 года. Третий этап должен стартовать от мыса Люин в Новую Зеландию в декабре 2020 года. Весь кругосветный одиночный переход путешественник планирует завершить в 2021 году, его протяженность составляет 27 тыс. километров.

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# путешествия , рекорд , Федор Конюхов

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