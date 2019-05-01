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Сорок пять молодых специалистов придут в дочерние компании "Газпрома"

Экономика, 18:19 10 мая 2019

yamburg-dobycha.gazprom.ru | Фото: yamburg-dobycha.gazprom.ru

45 победителей отобрали по итогам девятнадцатого открытого конкурса на право трудоустройства в дочерние компании ПАО "Газпром", сообщает ИА "Север-пресс".

16 человек возьмут на работу в "Газпром добыча Ямбург", 14 – в "Газпром добыча Уренгой", 8 – в "Газпром переработку", 7 человек – в "Газпром добыча Надым". Еще 43 конкурсантов включили в кадровый резерв предприятий.

На вакансии в пяти дочерних компаниях в конкурсе претендовали 328 выпускников высших и средних специальных учебных заведении России. Из 209 молодых специалистов в очном этапе по результатам профессиональных, интеллектуальных и творческих заданий в третий этап на собеседования с потенциальными работодателями пригласили 145 человек.

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# вакансии , молодые специалисты , Ямал

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