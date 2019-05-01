Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

| Фото: управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Офицеры управления Росгвардии по Тюменской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, в мирное время продолжавших службу в органах внутренних дел и внутренних войсках, сообщает пресс-служба ведомства.

Специальный проект "Лица Победы" прошел в разных городах и районах региона. Ветеранам на дому вручили подарки, цветы, послушали их фронтовые воспоминания, рассказали о своей службе.

Жительница областной столицы Вера Дмитриевна Марина была призвана на службу во внутренние войска МВД СССР в феврале 1943 года после освобождения родной Кубани, где и служила до конца войны. Оккупация – самое страшное, что пришлось пережить.

"Однажды, фашисты выстроили нас и заставили смотреть, как расстреливают еврейские семьи. До сих пор с ужасом об этом вспоминаю", – поделилась воспоминаниями ветеран.

Интересные факты из трудовой биографии сообщила гостям ветеран из Заводоуковска Клавдия Михайловна Рудакова. В годы войны она работала телефонисткой, а после много лет служила в органах внутренних дел, в том числе во вневедомственной охране.

"Можно сказать, я первой узнавала самые свежие новости с фронта и тыла. Самой главной и незабываемой стала, конечно же, новость об объявлении Победы", – рассказала Клавдия Михайловна.