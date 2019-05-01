В Тюмень придут дожди и похолодание

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Похолодание до плюс 3 градусов и дожди ожидаются в Тюмени в ближайшую неделю, с 13 по 19 мая.

По данным центра Фобос, в понедельник жителей региона ждет еще теплая погода. А уже со вторника ожидаются дожди, а столбики термометров поползут вниз.

В Тюмени 13 мая прогнозируется переменная облачность, днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов, затем пойдет дождь и похолодает.

14 мая в течение дня на фоне повышенного давления ожидаются переменная облачность, небольшой дождь и до плюс 15 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов.

15 и 16 мая в дневное время воздух будет прогреваться лишь до 14-16 градусов. Дождей в эти дни прогнозы не обещают.

17 мая максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов, пройдет дождь.

В выходные дни, 18 и 19 мая, будет немного прохладнее. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов, ночью опустятся до плюс 6. На 19 мая синоптики также прогнозируют небольшие дожди.

Любовь Голышева