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Юные тюменские кинематографисты получили награду международного кинофестиваля

Общество, 11:25 13 мая 2019

www.pioner72.ru | Фото: www.pioner72.ru

Лауреатами первой степени стали воспитанники детской киношколы студии авторского кино "Саквояж" на II Международном детском кинофестивале "Cinema Kids" в Санкт-Петербурге. Ребята победили в номинации "Лучшая пластилиновая анимация", сообщает Дворец "Пионер".

Артем Чирвон, Полина Титова, Николай Неупокоев и Ярослав Аксентьев представили на кинофестивале анимационный фильм "Жизнь". За высокий профессионализм и наставничество также наградили руководителя детской киношколы Ольгу Бухгольц.

Философский мультфильм "Жизнь" рассказывает о невероятных приключениях фасольного боба и удивительных закономерностях жизни. Работа юных тюменцев уже не раз становилась участником и призером различных кинофестивалей.

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# Дворец "Пионер" , кино , кинофестиваль

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