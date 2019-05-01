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Замруководителя регионального следкома примет граждан в Тюмени

Общество, 08:14 14 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Бессмельцев проведет личный прием граждан в Тюмени 14 мая с 9 часов 30 минут до 10 часов 30 минут.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием состоится в следственном управлении (ул. Шиллера, 44).

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса.

Записаться на личный прием к заместителю руководителя следственного управления области можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию в разделе "Интернет-приемная".

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# прием граждан , следственный комитет

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