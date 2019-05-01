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Тюменцев приглашают на семейный праздник

Общество, 16:43 14 мая 2019

Региональный центр "Семья" | Фото: Региональный центр "Семья"

Семейный праздник начнется в отделении краткосрочной социальной реабилитации (ул. Ермака, 1а) в Международный день семьи, 15 мая в 10 часов, сообщает Региональный центр "Семья".

Занятие найдется для гостей всех возрастов. В программе: подвижные игры и эстафеты, веселые конкурсы, увлекательные мастер-классы. Малышей порадуют активности на свежем воздухе и веселые аниматоры, а ребятам постарше дадут возможность проявить свои способности в творчестве.

Родители, бабушки и дедушки в это время смогут получить бесплатную консультацию специалистов – медицинского работника, психолога, педагога, а также узнать о мерах социальной поддержки семей.

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# праздник , региональный центр Семья , семья

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