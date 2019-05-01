Герои России и ветераны предстали в необычных образах на фотовыставке в Тюмени

| Фото: pamyatpokoleniy.ru | Фото: pamyatpokoleniy.ru

Фотовыставка с галереей портретов Героев России и Советского Союза, а также ветеранов боевых действий открылась в историческом парке "Россия - Моя история" (ул. Орджоникидзе, 4). Посетители смогут увидеть современных защитников Отечества в необычных образах, сообщает учреждение.

Цель всероссийского фотопроекта "Герои России, какими их не видел никто" – изменить общественное представление о ветеранах и показать, как выглядят настоящие герои, живущие среди нас. Они спасали боевых товарищей, мирных граждан, детей. Многие из защитников получили тяжелейшие травмы, но сохранили силу духа, продолжили путь к своей цели, вдохновляя и мотивируя других людей личным примером.

"Через этот проект мы хотим донести новый образ ветеранов. Это герои, прошедшие через тяжелые события, живущие ныне среди нас: они сильны духом и обладают несгибаемым характером. То, как они держатся, вызывает уважение. Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная поддержка: все проблемы только в голове", – рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Катерина Круглова.

Экспозиция фотопроекта "Герои России, какими их не видел никто" в Историческом парке будет открыта для всех желающих до 30 июня. Вход на выставку свободный.