Победители конкурса "Умник" получат по полмиллиона рублей

| Фото: fasie.ru | Фото: fasie.ru

Прием заявок на конкурс "Умник" начался 13 мая. Победители получат по 500 тыс. рублей на два года, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Основные этапы проведения конкурса "Умник": прием заявок на всех площадках с 13 мая по 4 октября. Заявки принимают на сайте.

Направления приема заявок: "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии", "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "Биотехнологии", "Ресурсосберегающая энергетика"

Финал конкурса пройдет 6 – 7 ноября в тюменском технопарке.

В качестве одного из этапов подготовки к конкурсу "Умник" 18-19 мая в ТюмГУ пройдет Технологический акселератор, в ходе которого участники смогут презентовать свои проекты экспертам из Тюмени, Екатеринбурга и Перми, получить обратную связь по доработке проекта, а победители грантовых конкурсов научно-инновационной и технологической направленности смогут получить софинансирование на свои проекты до 100 % от суммы выигранного гранта.