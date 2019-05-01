Победители конкурса "Умник" получат по полмиллиона рублей
Прием заявок на конкурс "Умник" начался 13 мая. Победители получат по 500 тыс. рублей на два года, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Основные этапы проведения конкурса "Умник": прием заявок на всех площадках с 13 мая по 4 октября. Заявки принимают на сайте.
Направления приема заявок: "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии", "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "Биотехнологии", "Ресурсосберегающая энергетика"
Финал конкурса пройдет 6 – 7 ноября в тюменском технопарке.
В качестве одного из этапов подготовки к конкурсу "Умник" 18-19 мая в ТюмГУ пройдет Технологический акселератор, в ходе которого участники смогут презентовать свои проекты экспертам из Тюмени, Екатеринбурга и Перми, получить обратную связь по доработке проекта, а победители грантовых конкурсов научно-инновационной и технологической направленности смогут получить софинансирование на свои проекты до 100 % от суммы выигранного гранта.