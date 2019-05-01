14 мая в Тюмени будет ветрено

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +11 градусов Цельсия - такая температура воздуха ожидается в Тюмени 14 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают холодное, до +8 градусов, дождливое утро, затем в течение дня переменную облачность, из которой солнце выглянет к вечеру. Ночью похолодает до +5 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление 756-764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 37-90 %. Незначительные геомагнитные возмущения лишь утром, в течение дня спокойно.

Заход солнца в 20 часов 48 минут. Долгота дня сегодня составит 16 часов 27 минуты.