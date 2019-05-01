  • 14 мая 201914.05.2019вторник
  • USD65,4703
    EUR73,5231
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер северный

14 мая в Тюмени будет ветрено

Общество, 07:30 14 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +11 градусов Цельсия - такая температура воздуха ожидается в Тюмени 14 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают холодное, до +8 градусов, дождливое утро, затем в течение дня переменную облачность, из которой солнце выглянет к вечеру. Ночью похолодает до +5 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление 756-764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 37-90 %. Незначительные геомагнитные возмущения лишь утром, в течение дня спокойно.

Заход солнца в 20 часов 48 минут. Долгота дня сегодня составит 16 часов 27 минуты.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветер , дождь , погода , погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:37 14.05.2019Российские саперы встретятся на соревнованиях в Тюмени
09:26 14.05.2019Тюменцы отправятся в Казань на чемпионат "Молодые профессионалы"
09:15 14.05.2019За разведение огня в лесу тюменцев могут оштрафовать на четыре тысячи рублей
08:40 14.05.2019В Музее Словцова выступит тюменская группа Stage Band