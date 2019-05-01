  • 14 мая 201914.05.2019вторник
  • USD65,4703
    EUR73,5231
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер северный

В центре Тюмени отключат светофоры

Общество, 07:48 14 мая 2019

city-pages.info | Фото: city-pages.info

Семь светофорных объектов отключат в Тюмени 14 мая, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения специалисты обесточат светофоры с 8 до 17 часов на пересечениях ул. Орджоникидзе и ул. Герцена, ул. Ленина и ул. Орджоникидзе. С 9 до 17 часов – на перекрестках

ул. Энергетиков и ул. Парфёнова, ул. Молодежной и ул. Самарцева, ул. Самарцева и ул. Южной. С 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут на пересечениях ул. Дамбовской и ул. Гилевской, ул. Одесской и ул. Дамбовской.

Пользователей автомобильных дорог "Тюменьгортранс" просит принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# отключение светофоров , светофоры , Тюменьгортранс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:37 14.05.2019Российские саперы встретятся на соревнованиях в Тюмени
09:26 14.05.2019Тюменцы отправятся в Казань на чемпионат "Молодые профессионалы"
09:15 14.05.2019За разведение огня в лесу тюменцев могут оштрафовать на четыре тысячи рублей
08:40 14.05.2019В Музее Словцова выступит тюменская группа Stage Band