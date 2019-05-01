В центре Тюмени отключат светофоры

| Фото: city-pages.info | Фото: city-pages.info

Семь светофорных объектов отключат в Тюмени 14 мая, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения специалисты обесточат светофоры с 8 до 17 часов на пересечениях ул. Орджоникидзе и ул. Герцена, ул. Ленина и ул. Орджоникидзе. С 9 до 17 часов – на перекрестках

ул. Энергетиков и ул. Парфёнова, ул. Молодежной и ул. Самарцева, ул. Самарцева и ул. Южной. С 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут на пересечениях ул. Дамбовской и ул. Гилевской, ул. Одесской и ул. Дамбовской.

Пользователей автомобильных дорог "Тюменьгортранс" просит принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.