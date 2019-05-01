Студенты со всего УФО съедутся в Тюмень на турнир "Трех наук"

| Фото: Объединенный совет обучающихся в ТюмГУ | Фото: Объединенный совет обучающихся в ТюмГУ

Сильнейшие команды из университетов Уральского федерального округа приедут в Тюмень для участия в отборочном этапе федерального студенческого турнира "Трех наук".

Мероприятие пройдет в Финансово-экономическом институте Тюменского государственного университета (ул. Ленина, 16, аудитория L300) с 15 по 17 мая.

Турнир "Трех наук" – это соревнование между студенческими командами по решению научных и нестандартных задач в области физики, химики и биологии. Задачи заранее публикуются на сайте, а на самом турнире участники презентуют свои решения и отстаивают их правильность во время научных боев.

Три лучшие команды регионального этапа получат право участвовать в финальном этапе всероссийского студенческого турнира, который пройдет осенью 2019 года в Воронеже. В Тюмень приедут представители Челябинского государственного университета, Южно-Уральского государственного университета, Уральского государственного экономического университета, Уральского федерального университета. Домашний регион представят семь команд из ТюмГУ, ТюмГМУ и ТИУ.

Хорошо показавшие себя студенты могут привлечь внимание федеральных партнеров и потенциальных работодателей, которыми выступают "Роснано", ГК "ЭФКО", инновационный центр "Бирюч-НТ", компания MARS, концерн "Созвездие".

Турнир проводится при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи. Организаторами мероприятия в Уральском федеральном округе выступает Объединенный совет обучающихся ТюмГУ.