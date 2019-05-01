В Тюменской области нет случаев заболеваний клещевым энцефалитом

| Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

Случаев заболеваний клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зарегистрировано в Тюменской области с начала эпидсезона, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

С начала эпидсезона исследовано от населения 422 клеща, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в шести клещах, возбудитель клещевого боррелиоза - в 105 клещах.

В местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано 2 тыс. га, из них в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 1,2 тыс. га.

C начала года привиты от клещевого энцефалита 27 тыс.701 человек, из них 7 тыс. 980 - дети до 14 лет.

Жителям Тюмени в случае присасывания клеща помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.