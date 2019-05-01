Тюменский Роспотребнадзор забраковал почти пятьсот партий продуктов

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125 проб пищевых продуктов из 2 тыс. 412, которые исследовали специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области на безопасность, не соответствовали установленным требованиям. Более 480 партий продуктов объемом более 3 тыс. 300 кг сняты с реализации.

Из 428 проб две пробы плодоовощной продукции не соответствовали требованиям нормативных документов по содержанию нитратов, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В первом квартале 2019 года Роспотребнадзором проведены проверки на 17 предприятиях, производящих пищевую продукцию, 56 организациях общественного питания, 67 предприятиях торговли.

Особое внимание уделялось исследованию продукции по показателям фальсификации. Из 595 проб у 10 образцов молочной продукции выявлены признаки фальсификации.

Основной объем забракованной продукции составила продукция без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также продукция с нарушением маркировки и с истекшим сроком годности.

Общая сумма административных штрафов составила около 3 млн 183 тыс. рублей. Деятельность 26 объектов общественного питания и торговли приостанавливалась на 90 суток.