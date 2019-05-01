Гости музея Словцова станцуют бачату

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

Танцы, музыка, рукоделие, рисование, спектакли и множество мастер-классов предложат в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 18 мая.

Торжественное открытие Ночи музеев начнется в зале Атриум в 18 часов. Каждые полчаса посетители смогут пройти мастер-класс "Танцевальный движ": будут учиться хип-хопу, vogue, бачате. В 19 часов стартует фрик-шоу "Бессонница". Разнообразные по стилю и характеру персонажи подарят особые эмоции зрителям.

Керамику собственного производства представят студенты кафедры искусствоведения и изобразительного искусства Тюменского государственного института. Экскурсоводами станут актеры театра пантомимы "Лестница".

В колонном зале музея Словцова встретят рукодельницы, которые помогут посетителям создать "Новинки по старинке" – так назвали серию мастер-классов. В расписании: "Музейный кот", "Символы и образы", "ПриветЪ из Музея", "Простые волшебные вещи", "Прима-балерина", "Радость на ладони", "Счастье в дом".

Театр "Актис" представит зрителям постановку "Оскар" в 19 часов. В 20 часов 45 минут актеры совместно с музыкальной группой DileMMa представят пластический спектакль "Ульт-Ягун". Также в музее будет работать зона стихийной музыки, выступит джаз-коллектив "STAGE BAND".

На улице перед музеем с 18 часов развернется ярмарка с участием мастеров-ремесленников. Горожанам и гостям областной столицы на торговом перекрестке предложат приобрести керамическую посуду, традиционные игрушки, лоскутные одеяла, украшения ручной работы и сувениры на память о музейной ночи. Историю советского автопрома расскажет выставка "РетроDrive". Здесь можно будет сфотографироваться с "легендами на колесах" – самыми известными автомобилями времен Страны Советов.

В это же время посетители будут создавать граффити, посвященное 140-летию музея. Молодой художник расскажет о культуре граффити и стрит-арте своим помощникам. Также посетители "Музейной ночи" создадут арт-объект "Тюменский ковер".

А закрепит праздничное настроение световое и лазерное шоу "Light Energy" в 23 часа 30 минут.

Дополним, в 12 часов и в 14 часов 30 минут от музея Словцова стартуют автобусные костюмированные экскурсии #Музею140. Они расскажут об истории тюменского музея – о его основателях И. Я. Словцове и Н. М. Чукмалдине, об одном из первых директоров П. А. Россомахине, о тайнах музея, а также группа посетит Центр музейных коллекций.

Напомним, Тюменское музейно-просветительское объединение 18 мая представит горожанам программу "Музеи как центры культуры: будущее традиции", посвященную 75-летию Тюменской области и 140-летию Тюменского музея. "Ночь музеев" пройдет на всех музейных объектах Тюменского музейно-просветительского объединения: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (г. Тюмень), Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник (г. Тобольск), Ялуторовский музейный комплекс (г. Ялуторовск).

Ирина Ромашкина