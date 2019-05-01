На "Острове детства" юные инспекторы движения поспорят за путевку во всероссийский финал

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Областной конкурс юных инспекторов движения пройдет в детском лагере "Остров детства" с 14 по 17 мая. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, в нем примут участие 116 школьников – 29 команд юных инспекторов движения из всех муниципалитетов региона.

Торжественное открытие конкурса состоится в детском оздоровительно-образовательном лагере "Остров детства" 15 мая, начало - в 10 часов 30 минут.

В программе конкурса - соревнования в фигурном вождении велосипеда, вождении в автогородке, знании Правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, умении оказать первую помощь, а также выступление в творческом конкурсе.

Победители конкурса представят область на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо", который пройдет в Татарстане с 3 по 10 июня.

В этом году конкурс посвящен 75-летию УМВД России по Тюменской области. В его рамках состоится областной флеш-моб #75ЛетУМВД, в рамках которого пройдут выступления детей, кинологов со служебными собаками, дрифтеров, байкеров, запланирована выставка автомобилей.