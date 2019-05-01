Тюменские леса из-за опасности пожаров закрыли для посещения

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Леса Тюменской области в связи с высокой пожароопасностью закрыты для посещения до отмены особого противопожарного режима, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

"Нельзя разводить костры и мангалы не только в лесу, но и на личных приусадебных и дачных участках", — говорится в сообщении.

Для контроля за соблюдением пожарной безопасности организовано патрулирование.

На территории Тюменской области с 26 апреля действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на разведение костров, использование мангалов в непредусмотренных для этого местах, пал сухой травы и мусора в непредусмотренных для этого местах. Запрет касается также дачных участков и садоводческих товариществ.

Штраф за разведение костров в лесах составляет до 5 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц. При этом в случае возникновения от костра природного пожара штраф может составить до 1 млн рублей плюс возмещение ущерба, нанесенного лесному фонду, и затраты на тушение пожара. Виновников возникновения лесного пожара ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Специалисты департамента напоминают, что в случае, если нарушителю выписан штраф и он его не оплатит в течение 70 дней, штраф увеличат в два раза, и гражданину будет грозить заключение под стражу на 15 суток.

Согласно статистике, причиной большинства природных пожаров становится человеческий фактор. Пал сухой травы на земельных участках влечет к административной, а в некоторых случаях и уголовной, ответственности.