Тюменским студентам рассказали об опасности религиозного экстремизма

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Круглый стол "Профилактика идей религиозного экстремизма среди молодежи" прошел в Государственном аграрном университете Северного Зауралья в Тюмени 14 мая.

"Только общими усилиями органов власти, правоохранительных структур, православного и мусульманского духовенства, общественности можно добиться успеха в работе по профилактике экстремистских идей в молодежной среде", - подчеркнул, открывая заседание круглого стола, модератор встречи, председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Перед студентами аграрного университета выступили представители прокуратуры Тюменской области, регионального управления МВД РФ, областного комитета по делам национальностей, православной церкви и областного духовного управления мусульман.

"В 2018 году прокуратура выявила в Тюменской области около полутора тысяч нарушений закона в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Только для ограничения доступа к противоправной информации в Интернете прокуратурой предъявлено более трехсот судебных исков", - рассказал помощник прокурора Тюменской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Владимир Гергенредер.

Заместитель начальника центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Тюменской области Владимир Луценко привел примеры привлечения к уголовной ответственности лиц, занимавшихся пропагандой религиозного экстремизма и терроризма.

Об опасности религиозного фанатизма для общества и каждого человека студентам рассказали ректор Тюменского православного духовного училища протоиерей Михаил Безукладников и помощник председателя правления духовного управления мусульман Тюменской области Динар Нафиков.

В Тюменской области в мире и согласии живут и трудятся представители более 150 национальностей. Межнациональное и межконфессиональное согласие - важнейшее условие динамичного социально-экономического развития региона, благополучия и дальнейшего роста качества жизни всех тюменцев, подчеркнул начальник отдела по взаимодействию с религиозными организациями областного комитета по делам национальностей Александр Шевелев.

По мнению ректора Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елены Бойко, противодействие религиозному экстремизму среди молодежи - крайне важная и серьезная тема.

"Мы благодарны национально-культурной автономии казахов Тюменской области за инициативу по организации этой встречи и готовы к дальнейшему сотрудничеству в этой сфере. Молодежь должна понимать, что спокойствие в регионе и стране, наше благополучие во многом зависят от каждого из нас", - подчеркнула ректор тюменского аграрного вуза.

Евгений Бабенко