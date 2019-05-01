  • 16 мая 201916.05.2019четверг
  • USD64,8489
    EUR72,6891
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменка лишилась автомобиля из-за неоплаченного долга

Происшествия, 15:38 16 мая 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Женщину, задолжавшую 600 тыс. рублей, задержали судебные приставы в рамках совместного рейда с сотрудниками ГИБДД в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении женщины, задолжавшей более 600 тыс. рублей. Должница являлась на прием к судебным приставам, но погашать задолженность не спешила. Также она пояснила, что зарегистрированный за ней автомобиль продан. В ходе рейда женщина была остановлена именно на этом автомобиле. Машина была арестована и передана на хранение на спецстоянку.

УФССП России по Тюменской области призывает граждан к своевременной оплате и рекомендует обращаться за информацией к банку данных на официальном сайте управления.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# долги , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 16.05.2019Следователи выяснят обстоятельства гибели двух мужчин в Нижней Тавде
15:38 16.05.2019Тюменка лишилась автомобиля из-за неоплаченного долга
14:54 16.05.2019В Ишиме ликвидированы пожары на дачах
14:32 16.05.2019Один человек спасен во время пожара в Тюмени