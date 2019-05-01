Тюменка лишилась автомобиля из-за неоплаченного долга

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Женщину, задолжавшую 600 тыс. рублей, задержали судебные приставы в рамках совместного рейда с сотрудниками ГИБДД в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении женщины, задолжавшей более 600 тыс. рублей. Должница являлась на прием к судебным приставам, но погашать задолженность не спешила. Также она пояснила, что зарегистрированный за ней автомобиль продан. В ходе рейда женщина была остановлена именно на этом автомобиле. Машина была арестована и передана на хранение на спецстоянку.

УФССП России по Тюменской области призывает граждан к своевременной оплате и рекомендует обращаться за информацией к банку данных на официальном сайте управления.