Стенд-инсталляция "Здравографика" расскажет тюменцам о заботе о здоровье

| Фото: скриншот с видео, предоставленного «АльфаСтрахование-ОМС» | Фото: скриншот с видео, предоставленного «АльфаСтрахование-ОМС»

Презентация интерактивной инсталляции "Здравографика" пройдет в городской поликлинике №17 20 мая. Она позволит посетителям получить персональные рекомендации по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний, сообщает "АльфаСтрахование-ОМС".

В презентации проекта примут участие первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, директор территориального фонда ОМС Юрий Гиберт.

"Здравографика" - стенд-инсталляция, состоящая из большого экрана и сенсорной панели. Внутри собрана библиотека знаний, которая носит медицинский, рекомендательный и популярный характер. Информация подается в форме понятной для разных возрастных групп. Посетители медицинских учреждений могут ознакомиться с различными аспектами заботы о здоровье: принципами правильного питания, борьбы со стрессом, отказе от вредных привычек, организации физической активности. Кроме того, все советы и рекомендации можно отправить себе на электронную почту и использовать как памятку.

В детских поликлиниках предусмотрена расширенная версия инсталляции. Она дополнена информацией для родителей и обучающими интерактивными играми для маленьких пациентов.

"Для нас было важно разработать действительно интересный и яркий проект, который не оставит равнодушным пациентов медицинских учреждений. Цель "Здравографики" – рассказать о важности заботы о своем здоровьи, необходимости своевременной профилактики заболеваний и регулярной диспансеризации. Кроме того, проект поможет повысить осведомленность граждан о сервисе страховых медицинских организаций, задача которых информировать и защищать их интересы в вопросах бесплатного медобслуживания", — прокомментировала директор тюменского филиала "Альфастрахование-ОМС" Наталья Кремлева.

"Здравографика" – совместный проект Министерства здравоохранения РФ, федерального фонда ОМС и "АльфаСтрахование-ОМС". Его цель – с помощью современных технологий популяризировать здоровый образ жизни, своевременную профилактику заболеваний и необходимость регулярного прохождения диспансеризации.