К Богандинскому индустриальному парку подведут железнодорожную ветку

| Фото: Агентства инфраструктурного развития Тюменской области | Фото: Агентства инфраструктурного развития Тюменской области

Резиденты Богандинского индустриального парка смогут разгружать сырье и отправлять продукцию заказчикам с места производства. Беспрецедентное соглашение о строительстве грузовой базы подписали региональное Агентство инфраструктурного развития и Свердловский филиал ОАО "РЖД" в Тюмени 16 мая.

Стороны шли к соглашению больше года. Свердловский филиал РЖД одним из первых в России взял на себя инициативу строительства подъездных путей. Обычно техническое присоединение к российским железным дорогам запрашивают крупные предприятия сами, чтобы пользоваться индивидуально. Богандинский парк рассчитан на более чем 30 резидентов. Строить подъездной путь к каждому не резон, подчеркнул начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

"Единственное верное решение - делать одну общую инфраструктуру. Мы готовы на это идти при подтверждении действующей базы клиентов. Это будет инфраструктура общего пользования. На ней смогут осуществлять погрузку и выгрузку все резиденты индустриального парка", - подчеркнул глава СвЖД.

По его словам, проектировать грузовую базу начнут в конце 2019 - начале 2020 года. Известно, что подъездной путь будет длиной в несколько километров, с несколькими ответвлениями для погрузки и выгрузки. РЖД планирует развивать инфраструктуру при необходимости.

"В проектировании мы закладываем возможность достройки этого объекта. Увеличим его мощности, как только станет понятно, что необходимость в этом появилась", - заявил Иван Колесников.

Обустройство индустриального парка железной дорогой привлекло внимание представителей среднего и крупного бизнеса. С некоторыми из них прошли переговоры, обещающие будущую рентабельность от реализации проекта для РЖД. Но имена потенциальных резидентов называть пока рано, считает генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

"Железнодорожная инфраструктура - обязательный элемент для долгосрочного развития индустриального парка Богандинский. Когда она появится, мы сможем привлекать крупных инвесторов, которые имеют большие мощности и которым нужны пути для погрузки-выгрузки сырья и продукции. Это запрос рынка", - подчеркнула она.

Ирина Ромашкина