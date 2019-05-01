Семь светофоров отключат в Тюмени

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Семь светофоров отключат в Тюмени 17 мая, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объекты на пересечениях ул. Самарцева с ул. Молодежной и ул. Южной.

С 9 до 13 часов отключат светофоры на перекрестках ул. Пржевальского с ул. Котовского и ул. Энергетиков, в районе школы № 7 на ул. Рижской, возле дома № 45 на ул. Энергетиков, на пересечении ул. Энергетиков и ул. Одесской.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.