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Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы Югры

Общество, 13:31 17 мая 2019

МЧС России по Югре | Фото: МЧС России по Югре

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам патрулируют водоемы Югры, сообщает окружное МЧС.

С начала мая специалисты ГИМС провели около 30 патрулирований, приняли участие в совместных рейдах с сотрудниками полиции, рыбнадзора и охотинспекции. По результатам рейдов к административной ответственности привлечено 26 судоводителей.

Чаще всего владельцы судов управляют незарегистрированным или не пошедшим освидетельствование судном, в том числе, не имея на это права. Многие судоводители не надевают спасательный жилет и не заставляют это делать своих пассажиров.

В июне на территории округа стартует месячник безопасности на водных объектах, который продлится весь период навигации. Инспекторский состав ГИМС помимо рейдов будет проводить разъяснительную работу с судовладельцами, в том числе в местах стоянок маломерных судов, в детских пришкольных лагерях, местах отдыха граждан.

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# водоемы , ГИМС , проверки , Югра

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