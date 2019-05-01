Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы Югры

| Фото: МЧС России по Югре | Фото: МЧС России по Югре

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам патрулируют водоемы Югры, сообщает окружное МЧС.

С начала мая специалисты ГИМС провели около 30 патрулирований, приняли участие в совместных рейдах с сотрудниками полиции, рыбнадзора и охотинспекции. По результатам рейдов к административной ответственности привлечено 26 судоводителей.

Чаще всего владельцы судов управляют незарегистрированным или не пошедшим освидетельствование судном, в том числе, не имея на это права. Многие судоводители не надевают спасательный жилет и не заставляют это делать своих пассажиров.

В июне на территории округа стартует месячник безопасности на водных объектах, который продлится весь период навигации. Инспекторский состав ГИМС помимо рейдов будет проводить разъяснительную работу с судовладельцами, в том числе в местах стоянок маломерных судов, в детских пришкольных лагерях, местах отдыха граждан.