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Юных архитекторов региона ждут в летней творческой мастерской

Общество, 10:08 20 мая 2019

Институт архитектуры и дизайна ТИУ | Фото: Институт архитектуры и дизайна ТИУ

Летняя творческая мастерская и летняя студия для юных архитекторов и художников начнет работать в Центре архитектурной подготовки (ЦАПП) с начала июня, сообщает пресс-служба ТИУ.

В Летней студии для учащихся предусмотрено две программы: базовый комплекс и расширенный комплекс. Базовый курс проводится по комплексу предметов: изобразительное, декоративно-прикладное искусство, керамика; он будет интересен школьникам с 1 по 9 класс. Учащимся 7-9 классов можно выбрать расширенный комплекс предметов. К изобразительному и декоративно-прикладному искусству, керамике добавляется макетирование и компьютерная графика. Длительность занятий рассчитана на один месяц, два-три раза в неделю по три урока в зависимости от выбранного комплекса. Группы набираются на июнь, июль и август.

Кроме традиционного формата летних студий школьники могут в течение июня посетить творческие мастер-классы: "Декоративный элемент интерьера из бетона", "Магнит или значок из фанеры", "Подвеска или брелок с индивидуальным дизайном", "Акварель", "Книжные закладки", "Стильная упаковка подарка", "Изготовление штампа". Мастер-классы будут проводиться по вторникам и четвергам, расписание размещено по ссылке.

Также ребят и их родителей приглашают познакомиться с Центром архитектурной подготовки, где в архитектурно-художественных классах учатся дети от 5 лет и учащиеся с 1 по 11 класс.

Записаться на занятия можно по телефону 28-37-03. Занятия проводятся по адресу ул. Нагорная, 6.

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# летная студия , летние каникулы , набор , ТИУ , ЦАПП , школьники

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