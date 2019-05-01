Для выпускников школы № 52 пройдет программа "Прощай, школа!"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздничная программа "Прощай, школа" начнется на уличной площадке МАОУ ООШ № 52 (ул. Казаровская, 23а) 20 мая в 11 часов, сообщает городской департамент культуры.

Запланирована торжественная линейка и последний звонок с участием коллективов школьной самодеятельности и Центра татарской культуры.

В 11 часов в Центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14/4) – мастер-класс в рамках проекта "От сердца к сердцу" от преподавателей детской школы искусств "Гармония".

В 15 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется праздничная программа "Золотой звонок".

В 18 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) всех приглашают на танцевальный вечер, посвященный Дню славянской письменности.