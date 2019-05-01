Тюменские школьники представят научные проекты в "Сириусе"

| Фото: организаторов конкурса "Большие вызовы" | Фото: организаторов конкурса "Большие вызовы"

12 школьников Тюменской области представят свои научные проекты в центре "Сириус" Сочи с 1 по 24 июля, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Итоги отбора конкурса "Большие вызовы" подведены. Научно-технологическая программа пройдет в Сочи. Ее участниками станут 400 школьников 8-10 классов со всей России – авторы лучших проектов, разработанных по 12 актуальным направлениям, от агропромышленных и биотехнологий до умных систем, обеспечивающих жизнедеятельность больших прогрессивных городов.

Тюменскую область представят ребята из Абатского района, Тюмени и Тобольска. В конкурсном отборе приняли участие почти 22 тыс. школьников со всей России. По его итогам Тюменская область заняла третью строчку в Топ-6 регионов с наибольшим числом участников: Тюменская область - 1 тыс. 4 человека.

"Наша область стабильно показывает хорошие результаты по количеству ребят, принявших участие в "Больших вызовах": в этом году Тюменская область вошла в число лидеров Топ-6, что является показателем растущего интереса школьников к проектной деятельности. Мы желаем нашим финалистам вдохновения и сил для активной подготовки к федеральной защите", - рассказал координатор конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в Тюменской области, проректор, директор Института государства и права ТюмГУ Иван Романчук.