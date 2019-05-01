Ночь в музее в Ишиме: горожан ждет историческая реконструкция, фаер-шоу и пальба из пушек

| Фото: Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова | Фото: Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова

Военно-историческая реконструкция в рамках акции "Ночь в музее" впервые пройдет в Ишиме. Всех неравнодушных к истории города и любителей отлично отдохнуть музейщики приглашают на торжественное открытие мероприятия 18 мая к 15 часам.

Ишимскую "Ночь в музее" откроет яркая военно-историческая постановка клуба реконструкторов из Омска "Служилые люди Сибири".

Горожане всех возрастов найдут себе развлечение по душе. В 16 часов стартует работа интерактивных площадок. Ишимцам предложат пострелять из азиатского лука, принять участие в соревновании пушкарей и стрельцов. Попробовать себя в сабельном историческом фехтовании. Желающие смогут примерить доспехи и пальнуть из пушки.

Во всех зданиях Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова организованы бесплатные выставки, спектакли, мастер-классы.

Вниманию горожан предложат две военных постановки в 19 часов и в 22 часа. Мероприятие завершит огненное шоу.

Инна Кондрашкина