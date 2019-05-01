Тюменцы могут проверить свой ВИЧ-статус на Цветном бульваре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятие в поддержку Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет в Тюмени 18 мая. С 12 до 18 часов на Цветном бульваре будет дежурить автомобиль Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИДом, где любой желающий сможет пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сообщает областной департамент здравоохранения.

Каждый участник акции получит информационный буклет с информацией о болезни и способах защиты от ВИЧ-инфекции. Также тюменок проконсультирует врач-маммолог. Кроме того, любой участник акции сможет измерить уровень артериального давления.

Пример прохожим подадут популярные тюменские блогеры, которые тоже пройдут экспресс-тестирование. Они придут на Цветной бульвар и поделятся с горожанами своим мнением о том, как важно следить за своим здоровьем и знать свой ВИЧ-статус. Свою одежду они украсят символом движения против этой болезни – маленькой красной ленточкой.

Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", главная цель которой – привлечь внимание к проблеме и остановить распространение опасной инфекции, - стартовала 14 мая. По всей стране в течение недели проходят конференции, форумы, флешмобы и другие мероприятия. Особое внимание уделяют профилактике и своевременной диагностике.