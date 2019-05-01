Квест "22 метра" пройдут посетители Тюремного замка Тобольска

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

22 метра – это участок подземного перехода, действующего и сейчас в Тобольском тюремном замке. Отсюда и название квеста, который мы предложим участникам "Ночи музеев" в Тюремном музее 18 мая в 18 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил главный научный сотрудник Тобольского музея-заповедника Эдуард Бурнашев.

"Участников квеста ознакомят с вырезками из газет – абсолютно реальными, которые датированы 1960 годами. Это информация о переименовании Тобольской тюрьмы. О получении статуса тюрьмы строгого режима № 2. Есть приказ, в котором отражено увеличение площади промышленных площадей тюрьмы. Начался в это время ремонт зданий за арестантским корпусом. Идет строительство новых объектов, цехов. Последняя вырезка из газеты – август 1970 года - открытие подземного перехода, по которому и пройдут участники квеста", - рассказал он.

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

С помощью подсказок участники тюремного квеста обнаружат письмо заключенного, который решается на побег. Затем также по подсказкам они освобождаются из общей камеры, по коридору проникают в подземный переход и 22 метра пробегают в абсолютной темноте с фонариком, который, кстати, тоже нужно будет найти, и выходят на свободу.

"Все будет стилизованно под времена 60-70 годов – газетные вырезки, фонарик, деньги – все это отобразит ту эпоху, - отмечает Эдуард Бурнашев. - Сама камера, в которую поместят участников квеста, – здесь ничего придумывать не пришлось – все осталось в силе с момента открытия тюрьмы. И подземный переход тоже действующий".

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Тюрьма строгого режима в Тобольске была открыта в 1962 году. В нее направляли осужденных по особо тяжким статьям и рецидивистов. В трех арестантских корпусах содержалось примерно по 400 человек, то есть более 1 тыс. 200 осужденных. В 1989 году ее закрыли. С 90-х годов тюрьму открыли для музейных показов. Официальное открытие Тюремного музея состоялось в 2013 году. Через два года был проведен первый квест по коридорам и камерам тюрьмы.

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

"Стены, интерьер тюрьмы - все это помогает нам, поэтому квесты пользуются большой популярностью у участников "Ночи музеев". Многие хотят попасть сюда, окунуться в непростую атмосферу", - отметил научный сотрудник музея.

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

По словам Эдуарда Бурнашева, продолжительность квеста полчаса, но желающих пройти "22 метра" столько, что многим приходится стоять в очереди. При этом, говорят организаторы, Тюремный музей будет открыт до последнего посетителя.

Анжела Лебедева