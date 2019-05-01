Врачей-реабилитологов подготовят преподаватели Тюменского медицинского университета

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

В пилотном проекте Минздрава России по обучению преподавателей физической и реабилитационной медицины участвует Тюменский государственный медицинский университет с мая 2019 года, сообщает учебное учреждение.

Реабилитология связывает воедино много специальностей, важных для восстановления качества жизни людей, которые перенесли острые состояния, в том числе инфаркт миокарда, инсульт, тяжелую физическую травму.

"Задача реабилитационной медицины – найти реабилитационный потенциал у пациента и максимально восстановить его утраченные функции, - отметила заведующая кафедрой профилактической и восстановительной медицины Тюменского ГМУ Елена Туровинина. - При любом заболевании, если имеется утраченная функция, она подлежит реабилитации, а методы подбираются индивидуально: медикаментозная или физическая реабилитация, восстановление двигательной, речевой функции, иногда требуется восстановление коммуникативных навыков".

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Ранее реабилитацией занимались разные специалисты - врачи лечебной физкультуры, физиотерапевты, специалисты смежных специальностей. Чтобы добиться видимого эффекта, помогать пациентам в восстановлении должны специально подготовленные кадры. Для этого в российском здравоохранении появилась новая специальность - "Врач физической и реабилитационной медицины". Выпущен новый профессиональный стандарт, по которому специалисты-реабилитологи будут проходить переподготовку. Новые компетенции должны получить, в том числе, врачи лечебной физкультуры, врачи-физиотерапевты и другие специалисты.

Специалисты Минздрава вместе с ведущими медицинскими вузами страны и Союзом реабилитологов России обучают преподавателей соответствующих кафедр для дальнейшей организации переподготовки врачей разных специальностей.

Ключевой момент участия медицинского вуза в пилотном проекте - взаимодействие его кафедр с клиническими базами университета - отделениями реабилитации больниц. Кафедра профилактической и восстановительной медицины Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ успешно взаимодействует с отделением реабилитации Областной больницы № 2 , с Областным лечебным реабилитационным центром Тюменской области, с реабилитационными отделениями в крупных поликлиниках Тюмени. Клинической базой является Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь". Эффективность взаимодействие университета с практическим здравоохранением региона высоко оценила руководитель пилотного проекта, главный реабилитолог Минздрава России Галина Иванова во время визита в Тюмень.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Образовательный курс, который проведут преподаватели Тюменского ГМУ для сотрудников областных клиник, включает теорию и практику.

"Мы сможем возглавить работу по подготовке специалистов по реабилитации новой формации. Минздрав провел особый кастинг, отобрал людей, которые смогут в дальнейшем проводить обучение. К концу 2019 года обучающиеся специалисты получат дипломы о прохождении подготовки", - отметила заведующая кафедрой профилактической и восстановительной медицины Тюменского государственного медицинского университета Елена Туровинина.

Вопрос реализации проекта по подготовке реабилитологов новой формации обсуждали на Межрегиональном научно-образовательном симпозиуме "Мультидисциплинарный подход в реабилитологии. Один в поле не воин" в Тюмени 15-16 мая. На базе Тюменского ГМУ и в Областном лечебно-реабилитационном центре Тюменской области ведущие специалисты в области реабилитологии из Москвы, Перми, Ярославля и других городов России обменялись опытом с тюменскими коллегами. Событие вызвало большой интерес у медиков областной столицы, одним из ключевых событий симпозиума стал мастер-класс "Междисциплинарный подход в комплексной реабилитации пациентов со сколиотическими нарушениями позвоночника", который провел заведующий отделением ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной терапии ФГБУ НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Михаил Еремушкин.