Шестилетняя тюменская каратистка готовится побить рекорд России

| Фото: Федерация каратэ Тюменской области | Фото: Федерация каратэ Тюменской области

Шестилетняя воспитанница Федерации карате Тюменской области Вера Баталова планирует побить рекорд России по подтягиванию на перекладине прямым хватом - готовится подтянуться более 18 раз за минуту, сообщает пресс-служба Федерации карате Тюменской области.

Вера Баталова уже полгода занимается карате. Спортивным воспитанием Веры занимается отец и именно он привил ей любовь к карате и подтягиваниям. Он следит за ее питанием и каждый день возит на тренировки.

"У меня есть мечта — я хочу стать олимпийской чемпионкой по карате. Мне очень нравится подтягиваться, но первый раз, когда мы хотели подтянуться, я не смогла подтянуться ни одного раза. Прошел один год, и я уже могу подтянуться 13 раз за 35 секунд", — рассказала Вера Баталова.

В Книге рекордов России есть запись о Ксении Лукиной, которая в возрасте шести лет подтянулась 18 раз за минуту.

Вера занимается в секции карате в школе № 13 под руководством мастера спорта международного класса и тренера ГАУ ТО "ОСШОР карате" Юрия Калашникова, который 8 лет был членом сборной России по карате WKF и успешно представлял Россию и Тюменскую область на международной арене.

"Вера очень способная девочка и благодаря своему отцу и тренировкам карате делает большие успехи в физической подготовке. Я надеюсь за несколько месяцев, пока ей не исполнилось 7 лет, нам удастся правильно подготовиться и побить этот рекорд", — прокомментировал Юрий Калашников.