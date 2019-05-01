Тюменцев зовут на квест "Family Fest" в Гилевскую рощу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортивно-развлекательная программа в виде квеста "Family Fest" ждет тюменцев в Гилевской роще 18 мая с 11 часов 30 минут. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал культорганизатор Центра татарской культуры Ринат Гарифуллин.

Мероприятие пройдет с 11 часов 30 минут до 13 часов. Организаторы соберут отдыхающих в Гилевской роще возле своей площадки. Откроет спортивно-развлекательную программу небольшая концертная программа. Выступят молодежный ансамбль "Фреш" и солист студии детского эстрадного вокала "Байрам" Илья Демаков.

Перед стартом участников программы ждет флешмоб — общая разминка. "После участникам предложат разбиться на три команды, придумать для них названия и отправиться на пять точек-станций, где будет ждать определенное спортивное соревнование. Задача — набрать как можно больше "печатей". Судья выявит победителей, которых ждут сладкие подарки", — рассказал Ринат Гарифуллин.

Инна Пахомова