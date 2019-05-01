Тюменцы поздравляют Степана Киричука с 70-летием

Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»

Первый всенародно избранный мэр Тюмени, экс-представитель Тюменской области в Совете Федерации РФ, депутат гордумы Степан Киричук отмечает 70-й день рождения 18 мая.

Степан Киричук родился в 1949 году в семье крестьянина в деревне Мазуры Брестской области Республики Беларусь. В 1968 году окончил Брестский техникум железнодорожного транспорта, затем служил в Советской армии. В 1985 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1970 года работал путевым рабочим, затем бригадиром, мастером, главным инженером в Тюменской дистанции пути. В 1977 году назначен начальником Тюменской дистанции пути. С 1985 года - заместитель начальника Тюменского отделения Свердловской железной дороги.

С 1990 года Степан Киричук - депутат, затем председатель Калининского районного Совета народных депутатов, депутат Тюменского городского Совета народных депутатов, с 1991 по 1993 годы - председатель Тюменского городского Совета народных депутатов. С 1993 по 1996 годы - глава администрации Тюмени. В 1994 годы избран депутатом Тюменской областной думы. В 1996, 1999 и 2003 годах избирался главой города Тюмени.

С марта 2005 года Степан Киричук - представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской об­ласти в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В сентябре 2018 года избран депутатом Тюменской городской думы.

Член президиумов Совета по развитию местного самоуправления, Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Депутат нескольких созывов парламентско­го собрания Союзного Государства Беларусь - Россия.

Степан Киричук награжден орденами "Дружбы народов", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", медалью орде­на "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, медалью Совета Европы и другими государственными и общественными наградами. В 2005 году ему присвоено звание "Почетный гражданин города Тюмени", в 2017 году - звание "Почетный гражданин Тюменской области".

В день юбилея в адрес Степана Киричука поступают многочисленные поздравления и добрые пожелания от органов власти, общественных организаций и рядовых тюменцев.