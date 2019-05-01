Тюменцы поздравляют Степана Киричука с 70-летием
Первый всенародно избранный мэр Тюмени, экс-представитель Тюменской области в Совете Федерации РФ, депутат гордумы Степан Киричук отмечает 70-й день рождения 18 мая.
Степан Киричук родился в 1949 году в семье крестьянина в деревне Мазуры Брестской области Республики Беларусь. В 1968 году окончил Брестский техникум железнодорожного транспорта, затем служил в Советской армии. В 1985 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1970 года работал путевым рабочим, затем бригадиром, мастером, главным инженером в Тюменской дистанции пути. В 1977 году назначен начальником Тюменской дистанции пути. С 1985 года - заместитель начальника Тюменского отделения Свердловской железной дороги.
С 1990 года Степан Киричук - депутат, затем председатель Калининского районного Совета народных депутатов, депутат Тюменского городского Совета народных депутатов, с 1991 по 1993 годы - председатель Тюменского городского Совета народных депутатов. С 1993 по 1996 годы - глава администрации Тюмени. В 1994 годы избран депутатом Тюменской областной думы. В 1996, 1999 и 2003 годах избирался главой города Тюмени.
С марта 2005 года Степан Киричук - представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В сентябре 2018 года избран депутатом Тюменской городской думы.
Член президиумов Совета по развитию местного самоуправления, Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Депутат нескольких созывов парламентского собрания Союзного Государства Беларусь - Россия.
Степан Киричук награжден орденами "Дружбы народов", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, медалью Совета Европы и другими государственными и общественными наградами. В 2005 году ему присвоено звание "Почетный гражданин города Тюмени", в 2017 году - звание "Почетный гражданин Тюменской области".
В день юбилея в адрес Степана Киричука поступают многочисленные поздравления и добрые пожелания от органов власти, общественных организаций и рядовых тюменцев.