Федор Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям

| Фото: www.flickr.com | Фото: www.flickr.com

Российский путешественник Федор Конюхов планирует три новых экспедиции, сообщает "Лента.ру".

Новые проекты будут связаны с перелетами. Весной следующего года путешественник планирует подняться на воздушном шаре на высоту 25 километров. Он побъет предыдущий рекорд в 21 километр, установленный путешественником из Индии. Для этого был изготовлен самый большой воздушный шар в истории — 100 тыс. кубометров. Полет займет один день, старт будет дан из пустыни в Австралии.

Также Конюхов собирается дважды облететь земной шар без посадки. По подсчетам британской компании Cameron balloons, которая изготавливала воздушные шары для экспедиций Конюхова, такой перелет может занять около 20 дней.

Через три года Конюхов отправится в кругосветное путешествие на самолете, который работает от солнечных батарей. Прототип самолета уже построен. Эту экспедицию путешественник также намерен провести без посадки за 7-10 дней.

9 мая Федор Конюхов достиг мыса Горн и группы островов Диего-Рамирес — самой южной точки Чили и Южной Америки. Тем самым он завершил первый этап своего кругосветного путешествия через южный Тихий океан с запада на восток и стал первым в мире человеком, в одиночку прошедшим из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.