Названы самые популярные автомобили с "механикой"

| Фото: www.autostat.ru | Фото: www.autostat.ru

Топ-10 новых легковых автомобилей с механической коробкой передач составило аналитическое агентство "Автостат".

Лидером на российском рынке по итогам первого квартала стала LADA Granta (продано 25,8 тыс. автомобилей). За ней в первой пятерке следуют также автомобили отечественной марки. На второй позиции рейтинга расположилась LADA Vesta - реализовано 25,3 тыс. автомобилей, на третьей - LADA Largus - 9,4 тыс. Четвертую позицию занимает LADA 4X4, замыкает пятерку кроссовер Duster от Renault.

В Топ-10 вошли также Renault Logan, KIA RIO, LADA Xray, Chevrolet Niva и Volkswagen Polo.

Всего за три первых месяца 2019 года россияне купили 152 тыс. автомобилей c механической коробкой передач.