  • 19 мая 201919.05.2019воскресенье
  • USD64,6327
    EUR72,2464
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер западный

Названы самые популярные автомобили с "механикой"

Общество, 08:51 19 мая 2019

www.autostat.ru | Фото: www.autostat.ru

Топ-10 новых легковых автомобилей с механической коробкой передач составило аналитическое агентство "Автостат".

Лидером на российском рынке по итогам первого квартала стала LADA Granta (продано 25,8 тыс. автомобилей). За ней в первой пятерке следуют также автомобили отечественной марки. На второй позиции рейтинга расположилась LADA Vesta - реализовано 25,3 тыс. автомобилей, на третьей - LADA Largus - 9,4 тыс. Четвертую позицию занимает LADA 4X4, замыкает пятерку кроссовер Duster от Renault.

В Топ-10 вошли также Renault Logan, KIA RIO, LADA Xray, Chevrolet Niva и Volkswagen Polo.

Всего за три первых месяца 2019 года россияне купили 152 тыс. автомобилей c механической коробкой передач.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Автостат , новые автомобили , рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:46 19.05.2019Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечают в России
11:06 19.05.2019Более тысячи тюменцев участвовали во Всероссийском дне посадки леса
10:08 19.05.2019Сергей Лазарев доволен результатом в финале "Евровидения-2019"
09:27 19.05.2019Больше двадцати медиков районной больницы Ямала получили жилье