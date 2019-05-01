Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечают в России

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386 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Тюменской области за первый квартал 2019 года, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию можно еженедельно. Выбрать удобное время и место для этого предлагается на сайте Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Напомним, в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. В мае 2016 года к этому дню впервые была проведена акция "СтопВИЧ/СПИД". Ежегодно она проводится и в Тюменской области.

Сегодня есть исследования, которые говорят о том, что пациент, успешно проходящий лечение, с неопределяемой вирусной нагрузкой, перестает быть опасным в плане заражения.

Тюменская область в 2018 году благодаря федеральным средствам получила антиретровирусные лекарственные препараты для ВИЧ-положительных людей на сумму 406 млн 381 тыс. рублей, региональный бюджет также участвовал в приобретении АРВТ-терапии на сумму 37 млн 659 тыс. рублей.

По данным на 1 апреля 2019 года в регионе кумулятивно зарегистрировано 23 тыс. 755 случаев ВИЧ-инфекции, из них количество живущих с ВИЧ составило 17 тыс. 241 человек. Показатель пораженности на 100 тыс. населения составляет 1,2 %.

Среди взрослого населения наиболее часто ВИЧ-инфекция выявляется в возрастной группе от 30 до 39 лет.

За три месяца 2019 года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 87 детей, подтвержденных случаев ВИЧ-инфекции ни у одного ребенка не установлено.