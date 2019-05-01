Ночь музеев в Ханты-Мансийске посвятили Дмитрию Менделееву, театру и коренным народам

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150-летие периодической системы Дмитрия Менделеева, Год театра и год коренных народов мира стали темами Ночи музеев в Ханты-Мансийске 18 мая, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Гости Государственного художественного музея Ханты-Мансийска погрузились в необычную сказочную атмосферу разных эпох. В эту ночь здесь свободно гуляли, общались с посетителями Алиса из Страны чудес, многочисленные персонажи пушкинских произведений, боги Древней Греции. Гостям презентовали интерактивные площадки "Волшебство создания картины", "Химия красок", "В гостях у сказки". На площадке "Ай, да Пушкин" посетителей встречали "современники" поэта в костюмах XIX века, всем желающим предложили поучаствовать в настольных играх того времени.

"Ночь у очага" – так назвали свою программу сотрудники этнографического музея под открытым небом "Торум Маа". Около традиционной хантыйской печи, построенной на экспозиционной площадке, гости музея смогли изготовить своими руками настоящий оберег, раскрасить макет оленя, заглянуть в знаменитый Сухоруковский амбар. Впервые здесь работала интерактивная площадка и адаптированная программа "Волшебный сундучок", где были представлены многие экспонаты музея – чум, лодки, ловушки для зверей и другие, выполненные в миниатюре.

Как сообщил сотрудник музея Анатолий Брусницин, каждый экспонат можно было взять в руки. "Этот проект мы разработали специально для слабовидящих детей, которые таким образом во время экскурсии смогут получить более полное представление о музее "Торум Маа" и его экспонатах. Мы стремимся к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями получали как можно больше информации о культуре коренных народов", - рассказал он.

2019 год проходит в России как год коренных народов поэтому сотрудники музея решили организовать дефиле "Арсыр аня сухат" - "Рукотворное чудо", где все желающие продемонстрировали национальные костюмы и рассказали о том, как они создаются. Впервые здесь прошел этно батл - известные популярные эстрадные песни исполнялись на хантыйском и мансийском языках. "Культурная бессонница" продолжалась под открытым небом "Торум Маа", освещаемая полной луной до полуночи.

Музей геологии нефти и газа пригласил всех на культурно-просветительскую программу "Ночь музеев. Менделеев". Всех гостей встречал сам ученый в черном костюме с белой седой шевелюрой и бородой. Все желающие фотографировались с легендарным земляком- энциклопедистом на фоне интерактивной доски, получали тематическую интеллект-карту и отправлялись путешествовать по музею. После прохождения квеста и заполнения карты каждый участник получал в качестве награды свой химический элемент в периодической системе и прикреплял его на общей интерактивной доске. В 22 часа почти вся таблица Менделеева была уже заполнена на 90 %, таким образом участники акции "Ночь музеев" продемонстрировали свои знания.

Музей природы и человека заинтриговал горожан программой "H2O. Просто добавь воды!". Отметим, программа югорского музея транслировалась, и любой желающий мог в режиме онлайн стать зрителем и участником всего происходящего.

По словам руководителей, все музеи в эту ночь работали до последнего посетителя. В работе учреждений приняли участие многочисленные волонтеры.