Викуловские артисты стали призерами всероссийского фестиваля

| Фото: Викуловский РДК | Фото: Викуловский РДК

Ансамбль танца "Фиеста" и коллектив "Россияночка" Викуловского района стали дипломантами третьей степени Всероссийского фестиваля Приволжского и Уральского федеральных округов в Саратове 18 мая.

Как сообщила корреспонденту "Тюменской линии" художественный руководитель ансамбля "Фиеста" Елена Шубина, этот конкурс по степени важности можно приравнять к двум международным.

"Мы представили на суд жюри три номера: русские народные танцы "Весна", "Плетень", и грузинский "Дедупхали" ("Молодая невеста"). Возраст детей 14-16 лет. Очень волновались перед выходом на сцену, все-таки впервые участвовали в данном фестивале, но результатом остались довольны. Сейчас возвращаемся домой, в поезде обсуждаем все детали выступления, теперь для нас это большой стимул к участию в подобных проекта", - рассказала Елена Шубина.

| Фото: Викуловский РДК | Фото: Викуловский РДК

Руководитель ансамбля "Россияночки" Надежда Вычужанина отметила, что исполнение белорусских песен оказалось для них удачным - они стали бронзовыми призерами всероссийского фестиваля.

"Первую песни исполняли самоходскую "Что за речкой, за рекой", вторая белорусская "Кали калина не цвела", и третья тоже белорусская - "Як, сяк мне до вечера дожить", - поделилась она.

Напомним, в зональном этапе фестиваля-конкурса в Саратове участвовали более 60 коллективов народной музыки, танца и народной песни, фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России из Приволжского и Уральского федеральных округов. Всего более 900 человек. В период проведения фестиваля было организовано онлайн-голосование.

По итогам фестиваля 20 лучших творческих коллективов–победителей получили звание лауреата и грантовую поддержку.

Анжела Лебедева