Культурные события Ялуторовска теперь доступны и на YouTube

| Фото: МАУК "Арт-вояж" | Фото: МАУК "Арт-вояж"

Самые яркие праздники, масштабные праздники, концерты, акции, флешмобы творческих коллективов Ялуторовска теперь можно увидеть и на YouTube.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил разработчик канала, сотрудник МАУК "Арт-вояжа" Ялуторовска Максим Ермолаев.

"Канал на YouTube мы организовали еще два года назад, но активно его раскручивать начали только три месяца назад. Сегодня все желающие могут найти нас в поисковой строке и быть в курсе событий культурной жизни Ялуторовска", - рассказал он.

Подписчикам канала уже доступны видеоролики о выпечке блинов на "Битве блинопеков" на трехметровой сковороде, о праздновании в городе "Красной горки", конкурсе "Мисс ялуторовчанка", концерт ко Дню Победы и многое другое.

По словам разработчиков YouTube - канала, они готовы менять и совершенствовать работу контента, для этого они принимают идеи на почту: yalutorovsk-info@yandex.ru. Можно также звонить по телефонам: 8 (34535)20476; 89504897602.

Как заметил Максим Ермолаев, сейчас они в тесном сотрудничестве с пресс-службой администрации Ялуторовска обсуждают перспективы развития канала, тем более, что впереди у жителей города - празднование 360-летия со дня основания Ялуторовска.

Анжела Лебедева