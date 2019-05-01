#ТюменскийВелоБум запустит фестиваль здорового образа жизни

| Фото: организаторов конкурса "Тюменский ВелоБум" | Фото: организаторов конкурса "Тюменский ВелоБум"

Массовый велопробег совершат тюменцы и гости города по центральным улицам областной столицы в День России. Накануне организаторы запустили фотоконкурс с символическим названием "Тюменский ВелоБум".

Как сообщает администрация Тюмени, принять участие в тематическом фотоконкурсе приглашают всех желающих в возрасте от семи лет и старше. Платформой для его проведения станет группа с одноименным названием в социальной сети "ВКонтакте".

Для участия необходимо быть подписанным на аккаунт организатора конкурса, загрузить фотографию с изображением велосипеда в альбом группы с хэштегом #тюменскийвелобум в альбом конкурса, указать автора снимка и название. Один автор может предоставить одну фотографию.

Победители фотоконкурса получат сертификаты номиналом пять, три и две тысячи рублей от партнера сети ортопедических салонов "Мастер Осанки" в Тюмени.

Работы на конкурс принимаются с 20 мая по 9 июня включительно. Авторов лучших фото назовут 12 июня во время проведения велофестиваля на площади у правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45).