В Тюменской области ищут родственников красноармейца

| Фото: Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Останки тюменского солдата Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Ерилова были найдены в Новгородской области, сообщает Областной поисковый центр.

Во время майской экспедиции поисковый отряд "Волховский фронт" при проведении работ в урочище Здринога Парфинского района Новгородской области обнаружил останки бойца и личные вещи – складной нож, карандаш и смертный медальон. По вкладышу удалось установить личность уроженца Тюменской области. Дмитрий Михайлович родился в 1901 году в Юргинском районе. По данным общероссийской базы данных "Мемориал", был призван на фронт в августе 1941 года Омутинским РВК. Пропал без вести в январе 1942 года. Супруга - Ерилова Анисья Михайловна.

Любую информацию о красноармейце, его родственниках просьба отправлять в Областной поисковый центр по телефону 8-909-740-14-24 или электронной почте: tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru.

Напомним, что в рамках Всероссийского проекта "Дорога домой" в Тюменскую область вернулись девять погибших в Великой Отечественной солдат. В 2019 году удалось разыскать родственников двух красноармецев. Останки Павла Павловича Авдеева из Тюменского района были захоронены 16 мая, церемония погребения Михаила Фёдоровича Пузина из Уватского района состоится 24 мая.