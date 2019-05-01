Тюменская область получит грант на проведение Всероссийского олимпийского дня

Фото ОСШОР Л.Н. Носковой Фото ОСШОР Л.Н. Носковой

Региональная общественная организация "Олимпийский совет Тюменской области" стала победителем конкурсного отбора проектов по организации и проведению Всероссийского физкультурного мероприятия "XXX Всероссийский олимпийский день", сообщили в пресс-службе организации.

Организатором конкурса выступил Олимпийский комитет России. Ежегодно Олимпийский день включается в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ. В этом году Олимпийский день будет юбилейным, тридцатым. Планируемая дата проведения - 16 июня.

С 2011 года Олимпийский день в России является масштабным праздником спорта, представляющим более 30 спортивных дисциплин, различные соревнования, встречи с легендарными олимпийскими чемпионами разных лет и обширную шоу-программу.

Каждый год олимпийский день посвящают какому-то знаменательному событию. В 2019 году он будет посвящен 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске.

Основными целями проводимого мероприятия являются: привлечение граждан к регулярным занятиям спортом, продвижение ценностей олимпизма, совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы. Принять участие в спортивных мероприятиях смогут все желающие.

15 организаций из разных регионов России, признанных победителями конкурса проектов на проведение Всероссийского олимпийского дня, получат финансовую поддержку. Среди них и Олимпийский совет Тюменской области.