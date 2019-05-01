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Тюменская область получит грант на проведение Всероссийского олимпийского дня

Общество, 19:10 20 мая 2019

Фото ОСШОР Л.Н. Носковой

Региональная общественная организация "Олимпийский совет Тюменской области" стала победителем конкурсного отбора проектов по организации и проведению Всероссийского физкультурного мероприятия "XXX Всероссийский олимпийский день", сообщили в пресс-службе организации.

Организатором конкурса выступил Олимпийский комитет России. Ежегодно Олимпийский день включается в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ. В этом году Олимпийский день будет юбилейным, тридцатым. Планируемая дата проведения - 16 июня.

С 2011 года Олимпийский день в России является масштабным праздником спорта, представляющим более 30 спортивных дисциплин, различные соревнования, встречи с легендарными олимпийскими чемпионами разных лет и обширную шоу-программу.

Каждый год олимпийский день посвящают какому-то знаменательному событию. В 2019 году он будет посвящен 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске.

Основными целями проводимого мероприятия являются: привлечение граждан к регулярным занятиям спортом, продвижение ценностей олимпизма, совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы. Принять участие в спортивных мероприятиях смогут все желающие.

15 организаций из разных регионов России, признанных победителями конкурса проектов на проведение Всероссийского олимпийского дня, получат финансовую поддержку. Среди них и Олимпийский совет Тюменской области.

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# грант , олимпийский день , олимпийский совет , спорт

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